Chi è Arianna Errigo, la leggenda della scherma azzurra

AFP via Getty Images

Il fatto che sia portabandiera alla cerimonia di apertura rende onore al merito. Si, perchéva di fatto inserita nel novero delle grandissime schermitrici che la storia italiana ha prodotto, in quel cerchio ristretto in cui compaiono anche i nomi illustri di, ma in grado di distinguersi anche con la spada, la 36enne di Monza cerca nella sua quarta Olimpiade l’ultimo sigillo, il trionfo per chiudere nel migliore dei modi una carriera leggendaria., Arianna Errigo ha vinto la anche Coppa del Mondo di fioretto nel 2009, 2012 , 2013, 2014 e 2016. A livello olimpico ha vinto l'argento individuale a Londra 2012, dove ha conquistato anche l'oro a squadre a cui è seguito il bronzo, sempre a squadre, a Tokyo 2020. In totale contadi cui 14 d’oro. A livello europeo, si è laureata per tre volte campionessa continentale nell’individuale ed è una delle pochissime atlete a vantare risultati di livello mondiale in più di un'arma.

- Dopo qualche passo falso tra 2021 e 2022, la Errigo il 26 luglio 2023 vince l'argento di fioretto ai mondiali di Milano arrendendosi in finale ad Alice Volpi per 15 a 10. Tre giorni dopo ha conquistato invece l'oro a squadre insieme, battendo in finale la Francia per 45 a 39. Il 19 giugno 2024, a Basilea,, battendo in finale per 15-10 l'ucraina Darija Myronjuk. Insomma, l’avvicinamento alle Olimpiadi è stato perfetto, sia per i risultati che per la condizione, sempre in crescendo.

- La Errigo sarà impegnata ai Giochi 2024 nel fioretto individuale e a squadre. I singolari, con i 32esimi di finale dalle ore 9.30. La prova a squadre inizia con i quarti di finale alle ore. Le finali per le medaglie sono previste in serata entrambi i giorni.