Gianmarco Tamberi, marchigiano classe 1992, è un'atleta di salto in alto. Tamberi fa parte delle Fiamme Oro italiane e ha conquistato la medaglia d'oro in Giappone, durante Tokyo 2020, saltando 2,37 m. Nel 2023, invece, Tamberi si è invece laureato Campione del Mondo a Budapest con 2,36 m. Per il marchigiano, c'è in bacheca anche un titolo mondiale indoor, tre europei all'aperto e un europeo indoor.