Chi è Belahyane, il prossimo crac del Verona

Getty Images

. Occhio a questo nome, perché chi lo vede tutti i giorni da vicino assicura che diventerà un talento. Parola di Paolo Zanetti, l’allenatore del Verona che dopo la partita contro il Genoa nell’ultima giornata di campionato ha parlato così del suo giocatore: “È un ragazzo molto giovane, che mi ha impressionato fin da subito per la personalità e sfrontatezza con cui va su tutti i campi. Sarà un altro crack del Verona, ne sentiremo parlare”.- Classe 2004, centrocampista centrale francese che il Verona ha preso a gennaio scorso per mezzo milione dal Nizza dove è cresciuto e col quale ha firmato il primo contratto da professionista.. Per qualità e struttura fisica ricorda molto il centrocampista del Milan. Qualche presenza con la Francia Under 18, un paio di anni fa ha giocato anche contro l’Italia entrando nella ripresa.

- Nella seconda parte della scorsa stagione si è visto poco e niente, in tutto ha giocato due partite: contro la Juventus e contro l’Inter.sostituito da Daniel Silva. Le prime tre partite di questa stagione le ha giocate tutte: col Napoli è entrato al 20’ per Serdar infortunato, titolare contro Juventus e Genoa.