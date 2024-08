Chi è Tengstedt, la nuova scommessa del Verona in attacco

AFP via Getty Images

Se non è una rivoluzione, poco ci manca. Con l’arrivo di Paolo Zanetti al posto di Baroni il Verona ha cambiato molti giocatori della rosa. Dopo la salvezza centrata l’anno scorso la società ha chiesto al nuovo allenatore di rimanere ancora in Serie A. Per farlo,- Nato a Viborg in Danimarca, è cresciuto in uno dei migliori settori giovanili del Paese: quattro anni nel Midtjylland, prima di fare la valigia e volare in Germania, a Norimberga. Lì non avrà molte occasioni, ma. Nell’estate 2022 lo prende il Rosenborg col quale segna 15 gol in 14 partite e sfiora il debutto europeo, arriverà l’anno dopo col Benfica in Champions League: Schmidt l’ha fatto entrare nei minuti finali della gara con il Lipsia nella fase a gironi. Nella scorsa stagione ha fatto 4 gol e 7 assist in 31 presenze.

- Tengstedt è un attaccante centrale, ha sia le. In nazionale ha giocato con tutte le Under dalla 17 in poi, nell’U21 è stato compagno di squadra di Frendrup (Genoa) e Isaksen (Lazio) e ha segnato un gol nell’andata dei playoff di qualificazione all’Europeo contro la Croazia.