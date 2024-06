Getty Images

Chi è Ben Godfrey, il nuovo difensore dell'Atalanta in arrivo dall'Everton: venerdì le visite

9 ore fa

L'Atalanta pesca sul mercato della Premier League. Il club bergamasco ha praticamente definito l'acquisto di Ben Godfrey. Il difensore inglese di origine giamaicana (classe 1998 ex Norwich) arriva per 10 milioni di euro più bonus dall'Everton, con cui è sotto contratto fino a giugno 2025. Per il calciatore, atteso in Italia già venerdì per le visite mediche, è pronto un contratto per le prossime quattro stagioni fino a giugno 2028.



Nelle ultime quattro annate Godfrey ha raccolto 93 presenze con la maglia dell'Everton, senza mai trovare la via del gol, ma servendo 3 assist e rimediando 17 cartellini gialli. Ha vestito per due volte la maglia della nazionale maggiore dell'Inghilterra: a giugno 2021 nelle amichevoli vinte 1-0 al Riverside Stadium di Middlesbrough, prima con l'Austria (entrando dalla panchina a mezz'ora dal novantesimo come difensore centrale) e poi contro la Romania giocando tutta la partita nel ruolo di terzino destro. All'occorrenza può agire anche da mediano davanti alla difesa, ma la sua posizione naturale è quella di difensore centrale. Nella difesa a tre di Gasperini può giocare come "braccetto" di destra.