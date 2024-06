Il gruppo, proprietario anche della Roma, è in trattativa per l'acquisizione della maggioranza delle quote di un altro club, questa volta di Premier League: si tratta dell'. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, ci sarebbe già anche un accordo totale tra il detentore del 94% delle quote dell'Everton, l'attuale proprietario Farhad Moshiri, e il gruppo americano, per l'acquisizione della società con sede a Liverpool.Nella giornata di oggi (venerdì 21 giugno) sono arrivate importanti novità sul fronte acquisizione. Il club inglese ha, infatti, voluto comunicare ai propri tifosi la situazione societaria, tramite una nota ufficiale di seguito riportata.

- "L’Everton Football Club desidera fornire ai tifosi e alle parti interessate un aggiornamento sui nuovi investimenti nel Club. Blue Heaven Holdings ha ricevuto un interesse significativo da diverse parti di tutto rispetto interessate a investire nel Club. Il Club può confermare oggi (21 giugno) che è stato concesso un periodo di esclusiva al Gruppo Friedkin per portare avanti le trattative per acquisire una partecipazione di maggioranza nell’Everton. Tutte le parti lavoreranno ora insieme per concludere questo processo. Nel frattempo il Club continuerà a funzionare normalmente. Quando ci saranno ulteriori novità da condividere, queste verranno fornite tramite i canali di comunicazione ufficiali del Club".