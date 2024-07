I MODELLI: FABREGAS, INIESTA E MODRIC

Ora il Brighton si trova per le mani un gioiello prezioso. Gilmour è un centrocampista moderno, che vanta come principali doti non la stazza (alto 170 cm) quanto più l'intensità e la tecnica.

Non sono casuali i modelli a cui fa riferimento, come raccontava lo stesso giocatore in un'intervista a Marca del 2021: "Ero solito studiare e imitare Cesc Fabregas, Luka Modric e Andres Iniesta: baso il mio gioco su di loro".