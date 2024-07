Napoli, Manna pensa al regalo Kulusevski per Conte: due fattori possono favorire l’affare con il Tottenham

Calciomercato/Getty

Jesper Lindstrom e il Napoli divideranno le proprie strade nelle prossime ore. Giovanni Manna ha trovato un accordo totale con l’Everton per la cessione dell’esterno danese in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Per completare la trattativa manca l’accordo tra il giocatore e il club inglese, previsti contatti nelle prossime ore. Per il Napoli si tratta di un’operazione intelligente per provare a rientrare della scommessa persa considerando i trenta milioni versati nelle casse dell’Eintracht Francoforte solo dodici mesi fa e le difficoltà incontrate dal classe 2000 alla sua prima stagione in Italia.

TORNA DI MODA - “Mi ha aiutato molto durante la mia carriera”. Così parlava Dejan Kulusevski di Antonio Conte due anni fa quando erano entrambi al Tottenham. Il tecnico salentino riuscì a trovare la chiave giusta per far rendere lo svedese al massimo del suo potenziale. E chissà che non possa ripetersi in questa esperienza al Napoli dato che Giovanni Manna ha già programmato un tentativo con gli Spurs per il talento classe 2000. L’idea sarebbe quella di sostituire Jesper Lindstrom con un giocatore presente nella lista dei giocatori indicati da Antonio Conte come rinforzi ideali.