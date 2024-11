Chi è Cristhian Mosquera, la nuova idea del Milan: da basket e futsal a leader difensivo del Valencia

Il lavoro delcorre su due binari. Da quello della squadra, di Paulo Fonseca e dello staff sul campo per rilanciarsi dopo un avvio di stagione altalenante. Dall'altro quello della dirigenza e degli scout, sempre attenti sul mercato per rinnovare e rinforzare la squadra, nell'immediato futuro e in vista della prossima stagione. E proprio guardando al 2025/26 spunta una nuova idea per la difesa:L'attenzione alla qualità del reparto arretrato è sempre massima e se la scorsa estate è arrivato su Strahinja Pavlovic, ora si guarda a nuovi prospetti e lo sguardo di Geoffrey Moncada e del suo staff si è rivolto alla Spagna, più precisamente adove è sbocciata la nuova promessa difensiva del calcio iberico.

- Secondo quanto riportato da Relevo infatti,, con i rossoneri che stanno sondando il terreno in vista di un possibile affare. Non per l'immediato futuro e per gennaio, si ragiona sull'eventualità di avviare i discorsi in vista di giugno.- Ma quanto costa Mosquera? Per il Valencia si tratta di una delle pepite più preziose in rosa e la sua valutazione raggiunge già i. Tuttavia, il suo contratto con il Che scadrà ile, riferisce Relevo,. Il motivo? Lada inserire nel contratto e la sua eventuale entità.

- Ma chi è Cristhian Mosquera? E' un vero e proprio 'figlio' di Valencia. Nato adil 27 giugno 2004 da genitori colombiani, Mosquera non si è allontanato dalla comunità valenciana durante la sua crescita. Non è cambiata casa, è cambiato e più volte però il suo sport. Già perché Cristhian non è sempre stato un calciatore e il suo primo pallone è stato a spicchi. Ha iniziato giocando anella sua città natale, sfruttando anche un'altezza già spiccata in gioventù. Era un momento di grande espansione globale per l'NBA e, nonostante in Spagna il calcio fosse ancora dominante, il basket iberico aveva grande visibilità grazie a, che ai tempi viveva un periodo vincente con iguidati dal compianto. Dal giocare con le mani però è passato presto al farlo con i piedi. Non il calcio, ma il, raggiungendo suo cugino nel team San Blas Cañavate con cui ha partecipato ad alcuni tornei.

- Ultimi passaggi di avvicinamento al mondo del pallone, nel 2013 a 9 anni è entrato nel settore giovanile dell'prima di passare nel 2016 - a 12 anni - al. E lì le sue doti fisiche e tecniche gli hanno permesso di spiccare e scalare rapidamente le graduatorie prendendosi sempre più spazio. Fino ad approdare in prima squadra e fare il suo debutto il 16 gennaio 2022, in Copa del Rey contro l'Atlético Baleares, più giovane difensore centrale debuttante con la maglia del Valencia.lo ha lanciato, ma è conche si è definitivamente imposto come leader difensivo del Che tra la seconda metà della scorsa stagione e quella corrente.

191 cm enaturale di piede, Mosquera è un difensore centrale solido. Puntuale nelle scelte difensive, prestante atleticamente, dotato di senso della posizione e rapido. La fiducia nei propri mezzi non manca, soprattutto nella sua capacità di recuperare in velocità: non ha paura di scappare all'indietro giocarsi l'uno contro uno a tutto campo con l'attaccante avversario. Ha giocato sia in una linea a quattro sia in una difesa a tre, occasionalmente può agire anche da laterale basso ma non è la sua posizione principale.

Mosquera spicca poi per resistenza:(dato al 23 novembre 2024, contro il Betis).- Mosquera è un punto fermo del Valencia e ha già trovato spazio nelle selezioni giovanili della Spagna. Arrivando a conquistare l'Oro Olimpico con le Furie Rosse Under 23 nell'estate del 2024. Eppure, la sua carriera a livello nazionale non è detto che debba necessariamente proseguire con la maglia della: laresta alla finestra. Cristhian è dotato di passaporto colombiano, viste le sue origini, ed è ancora eleggibile per la Tricolor. Secondo le nuove norme FIFA, un calciatore può scegliere di cambiare casacca: se è già in possesso del passaporto della federazione che desidera rappresentare; se al momento di giocare la sua ultima partita ufficiale della competizione con la precedente nazionale non ha più di 21 anni; se non ha giocato più di tre partite internazionali, sia in competizioni ufficiali che non ufficiali; se sono passati almeno tre anni da quando ha giocato l'ultima gara internazionale, in competizioni ufficiali o non. Mosquera non ha ancora debuttato con la nazionale maggiore spagnola.@Albri_Fede90