Milan, riflettori puntati su Marcelli: pallino di Kirovski, il retroscena sui 4 milioni e cosa filtra per il futuro

che ha delle basi fondate su principi chiari: puntare sui giovani, valorizzare il talento e individuare anche dei possibili prospetti interessanti nel mercato internazionale.- Weiss, tecnico dello Slovan Bratislava, si è espresso così su Marcelli: “Se fosse stato sempre in buona salute, forse non sarebbe più allo Slovan: cresceva rapidamente ma aveva poca massa muscolare e aveva lesioni muscolari ricorrenti.. Ha ancora delle oscillazioni di prestazione, il che è normale alla sua età. Ha talento, ma deve crescere ulteriormente. E soprattutto giocare regolarmente. È dinamico, i tifosi fanno bene ad aspettarsi tanto da lui. Può essere la stella dello Slovan Bratislava”.. Per il Milan Nino è uno sei classe 2004 più interessanti a livello europeo.

, braccio destro di Ibrahimovic e responsabile del Milan Futuro,e ha insistito molto con lo Slovan Bratislava la scorsa estate per assicurarsi le sue prestazioni.di euro per il cartellino del proprio gioiellino. I contatti si sono interrotti da mesi ma chissà che non possano riprendere stasera, Marcelli può mettersi in luce proprio dinanzi al Milan che tanto aveva sognato la scorsa estate.