Chi è Dallinga, il sostituto di Zirkzee al Bologna: l'idolo Suarez e i paragoni con Huntelaar

Ilsi muove e dopo aver risolto i dettagli per le operazioni in uscita, con Zirkzee ufficialmente ceduto al Manchester United e Calafiori ormai destinato all'Arsenal, è tempo di pensare alle entrate. Con i soldi delle cessioni, i felsinei vanno in cerca proprio del rinforzo in attacco per sostituire Zirkzee, che hanno individuato inCome riportato da Sky, nelle ultime ore è statocon il Tolosa per il trasferimento dell'attaccante classe 2000 in Italia. Nelle casse del club francese andrannoper un trasferimento a titolo definitivo che porta alla corte di Vincenzo Italiano un rinforzo di fisico, esperienza e concretezza.

Thijs Dallinga è un attaccante centrale di nazionalità, cresciuto nel settore giovanile dell'Emmen e poi passato al Groningen in giovane età. Con il Groningen trova l'esordio in Eredivisie, ma è nella stagione 2021/22 che esplode definitivamente, quando con la maglia dell'Excelsior Rotterdam mette a segnonella seconda divisione olandese. Lo acquista quindi il Tolosa, con cuiin tutte le competizioni (18 nel 22/23 e 19 nel 23/24).Autore diquest'anno in Europa League, nel suo palmarès spicca la vittoria dellaconquistata nella stagione 2022/23 in finale contro il Nantes, infliggendo agli avversari un pesante 5-1 marchiato da unache gli è valsa anche il titolo di(6 gol). In Olanda lo paragonano a, ma il suo idolo calcistico èche, proprio come lui, ha iniziato la sua scalata a partire dal Groningen. Saprà dimostrarsi all'altezza delle aspettative? Il Bologna ci crede e l'investimento di oltre 15 milioni ne è la riprova.