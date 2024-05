Chi è Davis, l'attaccante che ha salvato l'Udinese

Getty

: il traguardo è stato tagliato dagli uomini di Cannavaro grazie al successo ottenuto in casa del Frosinone con, attaccante arrivato alla fine dell'estate scorsa per sostituire Beto, passato all'Everton. Senza questa rete, i friulani sarebbero retrocessi, vista la vittoria dell'Empoli all'ultimo sulla Roma.Nato il 13 febbraio 1998 a Stevenage, Davis è un attaccante inglese che ha mosso i primi passi nelle giovanili dello Stevanage, prima di passare, nel 2015, al Biggleswade Town. L'Accademy dell'Aston Villa lo ha accolto nel 2016, quindi è passato in prima squadra, segnando 6 goal in 86 partite prima di trasferirsi a titolo temporaneo al Nottingham Forest. Determinante per la promozione del club in Premier League con 5 goal in 18 partite di Championship, playoff compresi, è stato prestato al Watford nella stagione precedente l'arrivo all'Udinese.

Non è stato un 2023-24 da ricordare per Davis, fermato per molti mesi da un infortunio al polpaccio e mai veramente pronto a prendersi un posto da titolare: solo 8 presenze in campionato. Tuttavia, l'ultima istantanea della sua annata lascia ben sperare in vista della prossima.