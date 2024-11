Chi è Diego Pugno, l'attaccante della Juventus convocato da Thiago Motta

AFP via Getty Images

Classe 2006, approdando in Under 16. Poi il passaggio in Under 17 nella stagione 2022/23 e l'approdo nella Primavera di Paolo Montero la stagione successiva dopo sette gol in 19 presenze. L'anno passato non è stato molto positivo a livello realizzativo – 5 gol in 28 presenze – ma quest'anno ha cambiato marca. con due assist in cinque presenze in Youth League.

CARATTERISTICHE - Pugno, q, sa giocare sia come unica punta – come nel 3-4-2-1 di Magnanelli – sia in supporto a un altro attaccante. Tra le caratteristiche principali quella diattaccando la profondità con grande rapidità. Ed è, inoltre, dotato di un buon tiro da fuori.Thiago lo porterà in panchina e, chissà, che,, non possa pensare di impiegarlo nel secondo tempo. Il tecnico bianconero, anche in questa stagione, ha già abituato a mosse a sorpresa.