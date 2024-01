Chi è Enzo Raiola, il procuratore di Donnarumma e non solo

Francesco Guerrieri

Enzo Raiola guarda il cielo e scende una lacrima. Il procuratore ha ereditato parte dell'agenzia del cugino, fondando il Team Raiola. E' ripartito da Donnarumma e Pinamonti, Romagnoli e Bonaventura. Oggi è lui a tenere alto il nome della famiglia Raiola, si è lasciato aperto il canale in Olanda con i vari Gravenberch, Kluivert e gli altri, ha portato al Sassuolo Pedersen e alla sua scuderia ha aggiunto il milanista Bennacer.



LA STORIA I RAIOLA - La svolta per Raiola jr arriva durante il Mondiale 2006, Enzo affianca Mino e i primi giocatori ai quali stringe la mano sono Ibrahimovic e Maxwell. Diventa l'ombra del cugino, lo segue nelle trattative, ruba segreti e strategie per andare a segno. Assorbiva i consigli e li metteva in pratica. Con i giocatori c'è sempre stato un rapporto speciale. Un esempio? Mario Balotelli. Uno di famiglia. Enzo non l'ha mai mollato, neanche in questi ultimi anni durante i quali in tanti gli hanno chiuso le porte.



LA SCELTA DI DONNARUMMA - Un altro fedelissimo è Gigio Donnarumma, che Enzo si è coccolato fin da quando l'ha visto nei campetti di periferia. Sempre al suo fianco, nei momenti migliori e in quelli più difficili. L'ha trattato come un fratello minore con l'obiettivo di fare - insieme a Mino - sempre la scelta giusta per il suo assistito. Anche quando il giorno prima di firmare con l'Inter accettò l'invito di Galliani. E poi cambiò la storia. Nel Team Raiola il lato sportivo viene prima dell'aspetto economico: nell'estate 2022 Pinamonti aveva diverse offerte sul tavolo, quasi tutte più ale di quella del Sassuolo. Ma insieme al suo entourage scelse i neroverdi per un discorso di opportunità.



CHI SONO I GIOCATORI PIU' IMPORTANTI GESTITI DA ENZO RAIOLA



Micky van de Ven

Gianluigi Donnarumma

Ismael Bennacer

Ryan Gravenberch

Calvin Stengs

Brian Brobbey

Alessio Romagnoli

Andrea Pinamonti

Justin Kluivert

Mitchel Bakker

Pablo Rosario

Marcus Pedersen

Myron Boadu

Owen Wijndal

Patric

Luca Pellegrini

Marco Silvestri

Giacomo Bonaventura

Mario Balotelli