Chi è Gaby Jean, il nuovo difensore di un Lecce sempre più francese

AFP via Getty Images

Dopo Kialonda Gaspar, ilaccoglie un altro difensore centrale: c'era bisogno, in effetti, di puntellare un po' il reparto, date le partenze in estate di Pongracic, Dermaku e Touba. Con i titolari Gaspar e Baschirotto, fino ad oggi, c'era solo Pelmard, preso dal Clermont, e al limite il giovane Esposito dalla Primavera. Oggi è stato annunciato, acquistato dall'Annecy in Ligue 2.- Jean, classe 2000, è un difensore centrale di piede sinistro di un metro e 91, che ha cominciato la sua carriera nelle giovanili del Montceau Bourgogne, debuttando in prima squadra nella stagione 18/19. Nella stagione 20/21 invece, viene acquistato dal Louhans-Cuiseaux, che l'anno dopo lo lancia da titolare. Due anni fa ecco l'Annecy, in Ligue 2, lo stesso campionato da cui il Lecce ha preso il centrocampista Pierret: 37 gare senza riuscire ad evitare la retrocessione della squadra, che comunque viene ripescata e lo impiega con continuità anche nel 2023/24, anno della consacrazione con 38 gare su 38, salvezza e 2 reti e 2 assist all'attivo.

Il Lecce parla sempre più francese: se ne sono andati Touba (francofono) Blin e Gendrey, ma sono arrivati Gaspar (francofono), Coulibaly (francofono) Pierret, Jean e probabilmente arriveranno anche il terzino Frederic Guilbert a zero e l'attaccante Lenny Joseph. In più sono rimasti Oudin e i francofoni Kaba e Rafia.