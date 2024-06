Chi è Gerhard Aigner e perché viene osservato un minuto di silenzio per lui in Spagna-Italia

un' ora fa



Prima del calcio d'inizio di Spagna-Italia, le due squadre si sono riunite al centro del campo per commemorare la morte di Gerhard Aigner. Il minuto di silenzio - che era stato osservato anche prima di Danimarca-Inghilterra - è in onore dell'ex segretario generale della Uefa.



Nato in Baviera nel 1943, Aigner è morto a 80 anni, dopo aver lavorato nella Uefa dagli anni Ottanta ed essere stato segretario dal 1989 al 2003.