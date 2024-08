Chi è il nuovo agente di Samardzic

Getty Images

L'estate 2023 sarà quella segnata dall'affare Samardzic-Inter saltato all'ultimo. Il centrocampista aveva già fatto le visite con i nerazzurri ma a far saltare tutto è stato il padre del giocatore che poco prima della firma ha provato a cambiare gli accordi. L'operazione era stata seguita da Rafaela Pimenta, che finito il mandato si è concentrata sui suoi giocatori.

- Dopo la trattativa saltata con l'Inter Samardzic è rimasto all'Udinese, a gennaio scorso c'erano stati dei contatti con il Napoli ma è mancato l'accordo sia tra i due club che tra gli azzurri e il giocatore., presto ci sarà anche un colloquio con l'agente Dirican che oggi è il procuratore di Samardzic e con il padre del giocatore.

- Samardzic ha dato apertura massima al trasferimento, la pista che può portarlo a Bergamo è più concreta di quella rossonera e Lazar ha voglia di cambiare aria per fare uno step successivo in carriera., in passato c'è stato qualche interessamento dalla Premier League ma la volontà di Samardzic è sempre stata quella di rimanere in Serie A.