Chi è il portiere titolare del Cagliari, Scuffet o Sherri

Getty Images

Nella partita di campionato contro il Milan,. Il motivo? Scelta tecnica. Dietro l’esclusione quindi non c’è nessun infortunio né problema fisico, il tecnico ha fatto una scelta ragionata che nel post partita ha spiegato così: “Scuffet aveva fatto bene, ma aveva consumato molte energie. Ho l'esigenza di avere una rosa al top sotto l'aspetto mentale, non posso fare i calcoli su un numero definito di giocatori.

- Una sorta di turnover tra i pali quindi, ma occhio perché l’alternanza tra i due portieri del Cagliari potrebbe diventare un’abitudine: “Alcuni hanno dei periodi in cui possono fare la differenza. Sherri ha fatto bene alcune cose, altre meno” ha continuato Nicola., il dogma dell'alternanza è stato sdoganato. È un'alternanza, non una bocciatura per Scuffet. Sherri si è inserito bene”.

- Dopo la gara col Milan la notizia è che non esiste più un titolare fisso nella porta per Cagliari. Scuffet e Sherri si alterneranno e di partita in partita bisognerà capire chi scenderà in campo.in trasferta e poi ospiteranno il Verona nelle due gare in programma rispettivamente domenica 24 novembre alle 12.30 e venerdì 29 alle 20.45. Prima della sfida di Coppa Italia contro la Juve ci saranno altre due partite: l’8 dicembre a Firenze e il 14 in casa con l’Atalanta.