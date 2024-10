Chi è il rigorista del Milan? Theo Hernandez, Abraham o Pulisic: c'è l'annuncio di Fonseca

Getty Images

I due errori dal dischetto al Franchi fanno rumore e riaccendono un dubbio:Daarriva un annuncio netto al termine di Fiorentina-Milan.La viola batte 2-1 i rossoneri, che masticano amaro soprattutto per i due tentativi dagli undici metri parati da un sontuoso, prima ae poi a. Due episodi che avrebbero potuto cambiare radicalmente il volto della gara valida per la settima giornata di Serie A.- Chi è dunque ora il rigorista del Milan? La risposta è arrivata:. L'annuncio lo ha dato Fonseca in persona a Milan TV dopo la sconfitta con la Fiorentina: ", non so perché i giocatori in campo abbiano cambiato idea".

- Un cambio di tiratore che Fonseca non ha gradito, il tecnico portoghese ha proseguito sottolineando che non ci dovrà essere più anarchia: "All'inizio abbiamo definito che li avrebbe tirati lui. Difficile capirlo.".- Il fastidio di Fonseca si lega a quanto accaduto sul campo del Franchi, dove il Milan ha fallito due rigori. Il primo, concesso per contatto Ranieri-Reijnders allo scadere del primo tempo, è stato battuto da: conclusione nell'angolo basso alla sinistra di De Gea e gran parata del portiere spagnolo.

Il secondo, assegnato al Milan per un fallo di Kean su Gabbia, è stato calciato da: angolo basso alla destra di De Gea, anche stavolta il portiere ex Manchester United ha intuito e parato.In precedenza in questo campionato il Milan aveva battuto altri due rigori, entrambi nella vittoria per 4-0 contro il Venezia alla quarta giornata: in quell'occasione erano stati trasformati entrambi, il primo da Pulisic (3-0) e il secondo da Abraham (4-0).