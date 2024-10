Chi è il rigorista della Fiorentina

Getty Images

è stato uno dei protagonisti della vittoria della Fiorentina al Franchi contro il Milan:. Protagonista soprattutto per il penalty fallito e parato da Maignan. La partita finirà comunque 2-1 per la squadra di Palladino, in una partita in cui de Gea para due rigori a Theo Hernandez e Abraham e Gudmundsson segna il gol-vittoria per i viola raddoppiando il vantaggio dell’ex Adli e rendendo vano il pareggio di Pulisic.- A proposito dell’islandese: nel post partita di Fiorentina-Milan Palladino ha fatto chiarezza sul rigorista della squadra viola: “”. In tanti, quindi, si chiedono come mai con l’ex Genoa in campo contro il Milan abbia calciato Moise: “È stato Albert a cedergli il pallone. Serve anche umanità e altruismo e penso che oggi i due lo abbiano mostrato - continua l’allenatore - Nello spogliatoio scherzavano su chi batterà il prossimo, abituatevi a questo”.

- Quello calciato contro il Milan è il primo rigore sbagliato da Kean in carriera. L’attaccante classe 2000 non è mai stato un habitué dal dischetto:dei quali due con l’Italia Under 21; gli altri nelle giovanili della Juventus e in Inghilterra quando giocava nell’Everton.