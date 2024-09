Chi è Julian Hall, il 16enne che ha segnato in MLS

Getty Images

Nella notte si è giocata la 28a giornata di MLS, lì il campionato dura meno rispetto a quelli europei: è iniziato il 21 febbraio e finirà il 7 dicembre; al primo posto c'è l'Inter Miami di Messi e Suarez, ma per due top player che hanno scelto di giocare in America ci sono tanti talenti cresciuti in casa e pronti a fare il salto dall'altra parte del mondo. Tra questi, un gioiellino dei New Yor Red Bulls (quarti), che ha segnato nel pareggio casalingo contro il Kansan City:

- Nei minuti finali della partita ha sfruttato bene un pallone arrivato in area, ha dribblato due avversari e ha calciato rasoterra sul primo palo. Portiere immobile, pallone in rete. E riflettori che si accendono su di lui.dopo Freddy Adu; il più giovane in assoluto ad aver debuttato con i Red Bulls. Contratto fino al 2026 con un'opzione di prolungamento per un altro anno in favore del club.

- Dopo l'esordio contro i Chicago Fire però Hall non ha più potuto giocare fino al marzo successivo saltando le ultime due partite della stagione e la prima del campionato successivo. Il motivo?. E quindi, per legge, non poteva entrare in campo. Quando poi i Red Bulls hanno giocato contro il Miami alle 14 l'allentore Schwarz l'ha subito mandato in campo.

- Prima di segnare contro il Kansas City, Hall aveva già timbrato il cartellino nella sfida contro il Montréal a metà giugno. Decisivo anche quella volta, bravo a sfruttare la torre di un compagno segnando di testa a pochi passi dalla porta avversaria. E anche in quel caso ha fatto centro nei minuti finali, ne mancavano due al fischio finale.: dall'altra parte del mondo c'è un talento da segure e da cerchiare in rosso. Presto potremmo vederlo in Europa.