Chi è Karlstrom, nuovo acquisto dell'Udinese

AFP via Getty Images

, club con il quale ha firmato un contratto biennale. L'affare è stato ufficializzato sia dal club friulano che dal Lech Poznan, formazione polacca da cui il centrocampista svedese, 29 anni, è stato prelevato.Dopo il settore giovanile e le prime esperienze nel Brommapojkarna,, giocando per sei stagioni e indossando anche la fascia da capitano. Ha collezionato 172 presenze, 12 reti e 11 assist vincendo la coppa di Svezia nel 2018 e il campionato nel 2019.

Come ricorda l'Ansa,. Nelle quattro stagioni al Lech ha giocato 144 partite, con quattro reti e nove assist. Negli ultimi anni ha indossato la fascia di capitano. Ha disputato anche un quindicina di gare con la nazionale svedese."Jesper lascia il Kolejorz - si legge nella nota della formazione polacca -: il. "Capo", grazie per aver rappresentato i colori blu e bianco e incrociamo le dita per te nella tua futura carriera".