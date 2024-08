L'Udinese allo scoperto per Samardzic: la risposta del Milan e la strategia per arrivare alla conclusione

L’Udinese é uscita allo scoperto percon l’intervista concessa ieri dal direttore generale Gianlucaai colleghi di Sky Sport. Il club friulano ha ribadito una posizione che sembrava già essere chiara da giugno:Una scelta in controtendenza con la politica del club che di solito cede i suoi gioielli nella loro stagione migliore ma il percepito è quello di un ragazzo che non ha più gli stimoli giusti per fare bene con la maglia bianconera.Da un lato ci sono le esigenze di un club, l’Udinese, che ha la legittima necessità di capitalizzare al massimo dall’eventuale cessione del suo unico pezzo pregiato.

Il primo appuntamento tra Milan e Udinese non è stato esattamente quello dell’amore a prima vista. Moncada, Furlani e Ibrahimovicfissa più bonus per Samardzic. L’idea del club rossonero è quella di un talento che oggi dovrebbe valere 15 milioni perché ha dimostrato colpi importanti ma non con la continuità che serve per essere già da grande squadra. In parole povere: Lazar viene considerato come una scommessa da fare ma non un giocatore pronto da 25 milioni di euro.

Il Milan su Samardzic lavora a fuoco lento, convinto chee non è un caso che i bianconeri siano già al lavoro per il sostituto individuato in Ekkelenkamp. Secondo le idee della dirigenza rossonera l’Udinese cederà qualcosa sul prezzo e magari con l’aggiunta di bonus rispettol’affare potrà andare in porto. Senza contropartite tecniche nonostante i tentativi (vani) rossoneri di inserire Adli nella trattativa.