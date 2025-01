Chi è Kelly, il nuovo obiettivo di mercato della Juventus

Getty Images

La, da ormai diverse settimane, è in cerca di un nuovo difensore centrale, per far fronte al grave infortunio riportato da Bremer e alla situazione legata al futuro di Danilo, in uscita dai bianconeri. Ecco che allora, il mercato di gennaio è arrivato in soccorso della Vecchia Signora, che sta valutando diversi profili. Oltre alla pista che porta a, Sky Sport riporta che Giuntoli ha messo nel mirino, centrale di proprietà del- Classe 1998,in estate a parametro zero dal. La storia del centrale inglese è molto particolare, visto che il 26enne di Bristol viene dal basso ed è stato scovato e valorizzato da, suo attuale allenatore al Newcastle, che nel 2019 scelse di investire 13 milioni di sterline per portarlo via dal Bristol City, con il quale ha esordito nel 2017, collezionando 2 gol in 48 presenze di Championship.

Ragazzo con la testa sulle spalle, etichettato da tutti i suoi allenatori come, è stato il capitano delle Cherries e un pilastro dell'under 21 inglese allenata da Aidy Boothroyd. La sua è stata un'infanzia complicata, che l'ha aiutato a formarsi e a responsabilizzarsi: dall'età di 6 anni, fino ai 18, insieme al fratello Marcus e alla sorella Mary ha vissuto in affidamento, girando tre case-famiglie diverse. L'amore non gli è mai mancato, nemmeno la voglia di emergere. Che l'ha fatto diventare un. Ricordiamo che lo scorso anno, anche il Milan aveva mostrato un forte interesse per il centrale inglese in questione.