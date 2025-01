Juventus, per la difesa rispunta Kelly: contatti con il Newcastle, i dettagli

Getty Images

Lavuole un nuovo difensore e lavora su, ma i dubbi del difensore delspingono i bianconeri a valutare altri profili e rispunta una vecchia conoscenza:Il centrale inglese classe 1998 era già stato corteggiato dalla Vecchia Signora e dal Milan alla fine della scorsa stagione visto il contratto in scadenza con il Bournemouth, ma il mancino di Bristol ha preferito la corte del Newcastle. Ora il suo profilo torna di moda.- Secondo quanto riferito da Sky Sport infatti, la Juventus ha avviato i. La sua candidatura ora può superare quella di Tomori.

CHI E' LLOYD KELLY

- I Magpies fanno una valutazione importante del giocatore inglese di origini giamaicane, ma inferiore rispetto a quella che il Milan fa di Tomori: il Newcastle chiedeper Kelly e intende cederlo solo a titolo definitivo per poter realizzare una grossa plusvalenza, avendolo ingaggiato a parametro zero la scorsa estate.- Kelly è un giocatore duttile. Mancino di piede, parte da difensoresfruttando la sua stazza (), ma può agire anche da. Idealmente dunque andrebbe a riempire la casella lasciata vuota dall'infortunato Juan Cabal.

- Kelly non sta trovando grande spazio con il Newcastle in questa stagione: ha giocato 9 partite in Premier League fornendo anche un assist contro il Tottenham, a queste si aggiungono 3 gare di Carabao Cup e 1 di FA Cup.