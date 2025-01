BELGA MAG/AFP via Getty Images

Il primo acquisto del Parma nella sessione di mercato di gennaio è un difensore norvegese dagli occhi di ghiaccio. Si chiama, è stato preso dal Molde e ha firmato un contratto di quattro anni con scadenza fissata per il 30 giugno 2029. Classe 2003 ma nel curriculum ha già esperienza internazionale sia con il club che con le squadre giovanili della nazionale norvegese, è un acquisto importante in prospettiva che può essere utile fin da subito a Fabio Pecchia.- Nelle rotazioni della difesa infatti può rientrare anche lui, terzino sinistro di piede mancino che può giocare anche sull’altra fascia o qualche metro più avanti sulla linea di centrocampo; sia a destra che a sinistra. Un esterno a tutta fascia che per la prima volta lascia il Molde dopo aver vinto un campionato e due coppe nazionali.. Da dicembre in poi ha giocato 11 gare totali tra preliminari di Europa League e partite di Conference:m; da settembre 2023 è in Under 21 dove ha totalizzato 7 presenze affrontando anche l’Italia nella sfida di qualificazione all’Europeo a settembre scorso: gara decisa da una tripletta di Baldanzi.

- Lovik è arrivato a Parma in punta di piedi, con l’umiltà di chi sa di indossare una maglia storica e vuole imparare osservando e assorbendo come una spugna: “Firmare per questo importante club è un grande onore - sono state le prime dichiarazioni del difensore norvegese - un club così grande con una storia incredibile.. Non vedo l’ora di vedere tutti i tifosi del Parma! Forza Parma!”.- A portare avanti la trattativa fino alla chiusura definitiva è stato il ds gialloblù Mauro Pederzoli: “Mathias rappresenta il calciatore con le caratteristiche adatte ai principi del nostro gioco - spiega il direttore sportivo -. Siamo felici di accoglierlo a Parma e di accompagnarlo a integrarsi in questa nuova realtà per lui. Infine, a nome del nostro Club, un ringraziamento al Molde FK per la serietà e professionalità dimostrata durante le interlocuzioni in sede di trattativa”.