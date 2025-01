Quanto ha pagato il Parma Lovik

Getty Images

Il primo acquisto delnella sessione di mercato di gennaio è un difensore norvegese dagli occhi di ghiaccio.. Classe 2003 ma nel curriculum ha già esperienza internazionale sia con il club che con le squadre giovanili della nazionale norvegese, è un acquisto importante in prospettiva che può essere utile fin da subito a Fabio Pecchia.- Gli osservatori gialloblù stavano seguendo già da tempo Lovik, lo studiavano da mesi e appena c’è stata la possibilità la dirigenza ha deciso di aprire una trattativa col Molde, accelerare e chiuderla in poco tempo.. Tutte le parti si sono alzate soddisfatte dal tavolo, il Parma vuole valorizzare un talento sul quale è arrivato prima con la speranza che possa mettersi in vetrina e aumentare la sua valutazione attirando l’attenzione di top club. Magari ci vorrà tempo perché il ragazzo potrebbe avere bisogno di tempo per ambientarsi e inserirsi un po’ alla volta, ma il club non ha dubbi sulle qualità del giocatore.

- Lovik è arrivato a Parma in punta di piedi, con l’umiltà di chi sa di indossare una maglia storica e vuole imparare osservando e assorbendo come una spugna: “Firmare per questo importante club è un grande onore - sono state le prime dichiarazioni del difensore norvegese - un club così grande con una storia incredibile.. Non vedo l’ora di vedere tutti i tifosi del Parma! Forza Parma!”.- A portare avanti la trattativa fino alla chiusura definitiva è stato il ds gialloblù Mauro Pederzoli: “Mathias rappresenta il calciatore con le caratteristiche adatte ai principi del nostro gioco - spiega il direttore sportivo -. Siamo felici di accoglierlo a Parma e di accompagnarlo a integrarsi in questa nuova realtà per lui. Infine, a nome del nostro Club, un ringraziamento al Molde FK per la serietà e professionalità dimostrata durante le interlocuzioni in sede di trattativa”.