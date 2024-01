Chi è Mamuka Jugeli, l'agente di Kvaratskhelia

Il lungomare di Napoli è il posto dove Mamuka Jugeli riesce a rilassarsi di più. Quando viene in Italia, l'agente di Kvaratskhelia fa spesso una passeggiata da quelle parti quando deve incontrare il presidente De Laurentiis. E' stato così prima di trovare l'accordo per il trasferimento e ci è tornato quando si sono incontrati per il rinnovo del suo assistito. A volte insieme a lui c'è Cristian Zaccardo, ex difensore e intermediario dell'operazione. Kavara ma non solo, perché in estate Jugeli ha portato in Serie A anche Giorgi Kvernadze, trovando l'accordo col Frosinone dopo averlo proposto ad altri club.



IL SOGNO BARCELLONA - Tifoso del Barcellona come il padre di Kvara, l'agente un giorno spera di vederlo in maglia blaugrana. Ma precisa: "Lui preferisce il Real Madrid". Sia lui che Kvernadze sono arrivati dalla Dinamo Batumi, club georgiano dal quale Jugeli pesca spesso per portare giocatori in uno dei cinque campionati top in Europa. Un altro pronto al salto è Zuriko Davitashvili, centrocampista classe 2001 che per ora ha spostato al Bordeaux in seconda divisione francese.



DA GIOCATORE - Mamuka Jugeli è un ex attaccante che ha giocato fino al 2001 tra Georgia, Ucraina, Russia e Lettonia. Una carriera modesta con poco più di 10 gol in circa 80 partite, poi la scelta di fare il procuratore dopo una breve parentesi da dirigente dell'Anzhi che l'anno dopo prenderà Samuel Eto'o.



CHI SONO I GIOCATORI GESTITI DA MAMUKA JUGELI



Kvaratskhelia (Napoli)



Kvernadze (Frosinone)



Davitashvili (Bordeaux)



Mullin (Krasnodar)