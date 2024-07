Chi è Manuel Lombardo, il judo e il riscatto olimpico

AFP via Getty Images

Il flashback temporale ci porta a tre anni fa, quando alle Olimpiadi di Tokyo, Manuel Lombardo vide sfumare la sua medaglia per un soffio. Nella categoria -66kg chiuse ai piedi del podio: una beffa clamorosa per il torinese classe 1998, che in carriera può vantare l’oro europeo nel 2021 e due volte l’argento ai Mondiali (nel 2021 e nel 2023).Il judoka azzurro non ha bisogno di una medaglia olimpica per certificare il suo valore: è già una stella del judo, nonché uno dei nomi di punta della squadra italiana, che da anni si esprime ai vertici sia con gli uomini che con le donne. Ma a Parigi 2024 vuole raccogliere i sacrifici di una vita e riprendersi quello che gli è sfuggito nell’ultima edizione dei Giochi.Ha cambiato categoria nel 2022, passando ai -73kg. E a Doha 2023 ha proprio vinto l’argento mondiale, perdendo in finale con lo svizzero Nils Stump. “Quando perdi un Grand Slam, ce n’è un altro un mese dopo – ha dichiarato recentemente -. Per le Olimpiadi ho dovuto aspettare più tempo, quindi non vedo l’ora di salire sul tatami di Parigi e levarmi quella sensazione di dosso”.L'Italia ha qualificato un judoka in dieci dei quattordici eventi individuali presenti nel programma a Parigi 2024 e sarà al via anche della gara mista. Manuel Lombardo sarà in scena lunedì 29 luglio, quando è previsto tutto il programma maschile dei - 73kg, dai trentaduesimi alla finale, prevista per le ore 18.09.