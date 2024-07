Chi è Mathew Ryan, il nuovo portiere della Roma che ha giocato tre Mondiali

Getty Images

Il secondo rinforzo dell'estate per la Roma dopo l'arrivo di Le Fée è quello di. Un acquisto chiuso in poche ore e che coprirà lo slot lasciato libero da Rui Patricio andato via alla scadenza del contratto.- Ryan è un portiere australiano classe '92 con passaporto scozzese per le origini della madre. Ha girato tantissime squadre in carriera, la prima tappa in Europa è stato in Belgio con il Bruges, il club dov'è rimasto di più il Brighton col quale dal 2017 al 2021 ha giocato tre stagioni e mezza in Premier League.nlel 2015 vincendo anche il premio di miglior portiere del torneo.

- Il nuovo portiere della Roma: nel 2014 e nel 2018 era il titolare della nazionale uscita alla fase a gironi, al Mondiale 2022 in Qatar l'Australia è arrivata agli ottavi di finale con Rayan che ha subito 4 gol nella fase a gironi ma tutti contro la Francia; clean sheet con Tunisia e Danimarca. Poi sono usciti con l'Argentina (1-2).