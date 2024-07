Chi è il portiere della Roma titolare tra Ryan e Svilar

Getty Images

Tra i nuovi acquisti della Roma c'è. La trattativa per l'australiano si è chiusa in pochi giorni, l'addio di Rui Patricio aveva lasciato un posto libero alla voce 'portieri' nella rosa di De Rossi e così la società ha rinforzato la squadra con l'arrivo di un nuovo giocatore in quel ruolo dopo aver valutato anche Arnaud Bodart dello Standard Liegi.- Nella gerarchia che ha in testa De Rossi però non dovrebbero esserci cambiamenti: il portiere titolare dovrebbe essere sempre Svilar, almeno in partenza;, iniziando però un passo indietro. A completare il reparto c'è il classe 2002 Pietro Boer, cresciuto nel settore giovanile giallorosso ed ex portiere della Primavera, negli ultimi anni ha fatto il terzo.

- Ryan: il debutto nel torneo è arrivato nel 2014 quando l'Australia è uscita nella fase a gironi, così come anche nell'edizione successiva nel 2018. Nell'ultimo Mondiale in Qatar, però, Ryan ha mantenuto la porta inviolata contro Tunisia e Danimarca nella fase a gironi, contribuendo alla qualificazione della squadra agli ottavi, dove sono stati eliminati dall'Argentina (1-2).