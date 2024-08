Chi è Matias Moreno, la scelta della Fiorentina per la difesa

AFP via Getty Images

Dopo Nicolas Valentini, che arriverà da svincolato a gennaio dopo la fine del suo contratto con il Boca Juniors, lapesca ancora in Argentina per la difesa: accordo raggiunto con il Belgrano per, centrale classe 2003 di piede destro, alto 1,93 e stabilmente titolare ormai da più di un anno.Il Belgrano è la squadra dalla quale il Genoa ha preso il Cuti, poi passato anche da Atalanta, Juventus (formalmente) per arrivare al Tottenham. Moreno è già abituato alla difesa a tre e gioca come terzo di destra, ruolo in cui la Fiorentina potrebbe privarsi di Kayode sul quale c'è il Brentford.

Moreno, 35 presenze con il Belgrano, 6 in Copa Sudamericana, dovrebbe arrivare, ma troverà spazio nelle turnazioni specialmente se i viola si qualificheranno alla fase a gironi di Conference League.rivendita al Belgrano, contratto fino algià pronto per la firma dopo la quale il reparto di Palladino sarà completo.