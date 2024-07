I SEGRETI DEL FISICO DI O'RILEY

O'Riley oggi è dotato di un'altezza importante, circa 189 cm, con una struttura longilinea, che gli permette di mantenere rapidità sia nei cambi di direzione che negli allunghi. Merito degli allenamenti a tutto tondo fatti in età adolescenziale. Come Kevin Betsy, più noto per il lavoro nelle giovanili dell'Arsenal e nell'Inghilterra, è stato l'allenatore principale della fase di sviluppo al Fulham quando O'Riley era adolescente lì e in un'intervista di maggio 2023 a Sky Sports UK aveva svelato alcuni retroscena. Matt ha accompagnato la crescita con il pilates, che gli ha permesso di massimizzare la propria fisicità, ma la crescita è dovuta anche all'approccio olistico adottato dall'academy dei Cottagers: O'Riley è stato impiegato per alcuni mesi come perno di centrocampo, poi come numero 8 (mezzala) e anche come trequartista. Questo gli ha permesso non solo di sviluppare il lato tecnico-tattico (posizionamento, controllo, passaggi e finalizzazione), nel quale era particolarmente versato fin dai 10-11 anni, ma anche di lavorare su diversi tipi di movimento e incrementare il proprio rendimento dal punto di vista atletico. Lavorare, poi, con allenatori specializzati nello sprint, ha migliorato anche la sua velocità di pari passo con la crescita del corpo, portando la sua efficienza ai massimi livelli.