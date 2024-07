Sassuolo, Berardi brucia le tappe e torna sul mercato: Juventus con lo sconto ma non solo

Redazione Calciomercato

Chi lo conosce da vicino racconta di un ragazzo che sta raddoppiando gli sforzi per tornare subito in campo. Il recupero dalla lesione completa del tendine d'Achille della gamba destra, subita 59' della sfida tra Hellas Verona e Sassuolo del 4 marzo scorso, sta andando così bene che si prevedono tempi più brevi per vederedi nuovo in campo. Il Sassuolo lo aspetta per affidargli le chiavi della squadra chiamata a un pronto ritorno in serie A ma per il giocatore sembra essere arrivato, questa volta sì, il tempo di dire addio.

Il duro lavoro di fisioterapia portato avanti in questi mesi ha prodotto gli effetti sperati. Se tutto procederà secondo le ultime verifiche, BerardiIl Sassuolo sa che Mimmo, alla soglia dei 30 anni,e questo ultimo treno non può che prenderlo ora. Già impegnato nelle cessioni di Pinamonti e Laurientè, il team mercato neroverde sta valutando internamente quale potrebbe essere il prezzo giusto per il capitano. Sicuramente sarà molto inferiore rispetto ai 40 milioni chiesti alla Juventus la scorsa estate.

Qualche chiamata per Berardi è arrivata all’agente nelle ultime ore per capire come sta il ragazzo e quali sono i progetti per il futuro. Ci pensa ildi Italiano e. L’entourage del giocatore però guarda sempre a Torino e alla Juventus: d’altronde il Berardi prima dell’infortunio aveva confermato che in serie A fa sempre la differenza con 9 gol e 3 assist in 17 partite.