Chi è Mitja Ilenič: il Verona fa spesa a New York

Un sessione di mercato invernale estremamente movimentata per l'. Una vera e propria rivoluzione per gli scaligeri, se consideriamo il numero di operazione completate a poche ore dalla chiusura della finestra: sono(Ngonge, Hien, Doig, Terracciano, Hongla, Djuric, Kallon, Faraoni, Braaf, Saponara e Gunter) e(Tijjani Noslin, Dani Silva, Elayis Tavsan, Reda Belahyane e Ruben Vinagre). Ma non è finita qui, la dirigenza gialloblù continua a lavorare in uscita (da valutare la posizione di Lazovic) e in entrata, condelcome profilo più caldo per il centro della difesa. E un nome nuovo ha fatto capolino dagli Stati Uniti.- Si tratta di: secondo Sky Sport infatti, il Verona sta portando avanti la trattativa e conta di chiudere entro la fine del mercato invernale. Un colpo from the USA, ma per Ilenič si tratterebbe di un ritorno in Europa: è nato in Slovenia e dopo una trafila con le selezioni giovanili quest'anno è approdato in Nazionale maggiore, debuttando il 20 gennaio in amichevole proprio contro gli Stati Uniti.- Ilenič si è trasferito a New York un anno fa, arrivato dall'in un affare dache già aveva tentato il colpo nel gennaio del 2023. A raccontarlo è stato proprio Mitja in una recente intervista a Gianlucadimarzio.com: "Avevo offerte dall’Hellas Verona, Sturm Graz, Lugano, Sparta Praga: erano tutte buone proposte ma abbiamo deciso di andare a New York per crescere. È stata la scelta migliore. La MLS è davvero sottovalutata. Il livello è alto". Con il New York City FC ha firmato un- Dove può giocare Ilenič nel 4-2-3-1 dell'Hellas di Baroni? Lo sloveno, alto 180 cm e destro di piede, è unnel ruolo di esterno basso a destra. Non è l'unico ruolo ricoperto in carriera: a livello giovanile ha giocato anche come, saltuariamente è stato impiegato come- Nel 2022/23 Ilenič ha disputato 18 partite con l'NK Domzale tra campionato (16) e UEFA Youth League prima di trasferirsi negli USA. Con New York FC ha giocato 22 partite in MLS (mettendo a referto due assist) e 2 in Leagues Cup.@Albri_Fede90