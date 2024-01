Perché il Verona sta vendendo tutti i giocatori

Certo, non proprio "tutti", è chiaro che sarebbe impossibile. Ma in questa sessione di mercato invernale(d, Atalanta),(d, Milan),(a, Bari),(d, Fiorentina),(c, Granada),(d, Sassuolo),(a, Fortuna Sittard),(a, Napoli),(a, Monza), più anche il giovane 2005 Siren, che ha seguito Hien all'Atalanta (). Ci sono state ovviamente operazioni in entrata che numericamente hanno rimpolpato la rosa di Marco Baroni, ma i tifosi gialloblu, dopo la salvezza ottenuta nella stagione 2022-23, sono molto preoccupati.L’Hellasdi euro, un risultato in peggioramento di circa 6,6 milioni di euro rispetto all’esercizio 2021/22, che si era chiuso in perdita per 5,1 milioni di euro.. A peggiorare ulteriormente il quadro è la, dato molto superiore ai -31,4 del giugno 2022. Numeri allarmanti, che costringono la società a correre ai ripari in vista del 30 giugno 2024. “Da un punto di vista finanziario l’Amministratore Unico segnala che il fabbisogno dell’esercizio che si chiuderà al 30 giugno 2024, sulla base delle previsioni effettuate, sarà coperto sia da, sia, eventualmente, da interventi sul capitale da parte dell’azionista”. Tradotto: serve fare cassa, e non poca.Ovviamente gli incassi del Verona sono altissimi. 6 milioni per Doig, i 20 per Ngonge e 4,5 per Terracciano, più 7 per Hien, più qualcosa che potrebbe entrare con i riscatti di Faraoni e Djuric. Inoltre, si deve tenere presente che molti dei giocatori ceduti avevano ingaggi alti, dunque sono altri soldi che vengono risparmiati., ma non è finita. Di contro, ecco arrivare al Bentegodi:(a, Fortuna Sittard),(a, NEC Nijmegen),(c, Vitoria Guimaraes),(c, Nizza),(d, Hull City).