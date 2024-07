Chi è Nicolò Martinenghi, il fenomeno azzurro della rana

Getty Images

L’erede designato di Domenico Fioravanti, il miglior ranista nel nuoto azzurro degli ultimi 15 anni. Nicolò Martinenghi, lombardo classe 1999, va a caccia del colpo grosso a Parigi 2024, dopo i due bronzi (uno individuale nei 100 metri rana e uno nella staffetta 4 per 100 mista) conquistati a Tokyo. I risultati delle ultime due stagioni sono stati incoraggianti e quindi le condizioni per puntare al bersaglio massimo ci sono.Nel 2023 Martinenghi partecipa ai mondiali di Fukuoka, dove si piazza secondo nei 100 metri rana alle spalle del cinese Qin Haiyang, ed agli europei in corta di Otopeni, in cui invece vince i 50 metri rana, la 4x50 metri misti e la 4x50 metri misti mista, oltre ad un argento nei 100 metri rana. Inizia il 2024 prendendo parte ai mondiali di Doha, chiusi con due argenti (nei 50 metri e 100 metri rana) ed un bronzo nella staffetta 4x100 metri misti.

Lui, che in carriera è stato campione europeo nei 50 e nei 100 metri rana in vasca lunga a Roma 2022 e campione del mondo nei 100 metri rana in vasca lunga a Budapest 2022, ha il sogno olimpico tatuato sul cuore. Un ranista completo e veloce, che si mantiene ad alti livelli da ormai sei anni in una specialità dove il rimescolamento dei valori è costante e continuo.La finale dei 100 metri rana rappresenta sicuramente l’obiettivo principale di Nicoló ai Giochi di Parigi 2024 (non essendoci i 50 metri nel programma olimpico). Il 28 luglio, nel serale dalle 20.30 in poi, potrebbe arrivare la sua grande occasione. Poi ci saranno le staffette miste, dove con l’amico e collega Thomas Ceccon cercherà altre medaglie.