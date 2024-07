Chi è Okou, il nuovo acquisto del Verona

Il Verona fa spesso scommesse sul mercato: Ngonge, Cabal... Alcune volte vanno bene, altre meno (ricordate Saviola qualche anno fa?). Una delle ultime arriva dalla Francia,. Un nuovo acquisto preso in prestito con diritto di riscatto e un contratto pronto da cinque anni; difensore centrale di piede sinistro, non parte titolare ma nelle rotazioni di Zanetti può avere spazio nel corso della stagione.- Okou ha fatto tutta la trafila nel Monaco fino a giocare in prima squadra: il debutto arriva a 19 anni in Coppa di Francia, partendo titolare e rimanendo in campo per tutti i 90 minuti nella vittoria per 3-1 contro il Quevilly-Rouen.. Yllan è un difensore col vizietto del gol: 4 in 26 partite nelle giovanili del Monaco, nell'estate 2023 l'ha preso il Bastia col quale in seconda divisione francese ha segnato altre 2 reti in 25 gare.

- Okou potrebbe avere bisogno di un po' di tempo per imparare la lingua, entrare nei meccanismi del nuovo Verona e abituarsi alla mentalità italiana;, ma nel corso della stagione non è escluso che possa diventare lui la prima scelta in quel ruolo. Il Verona ha fatto un'altra scommessa, in difesa rilfettori accesi su Yllan Okou.