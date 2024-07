Quanto deve pagare il Verona per il riscatto di Okou

Getty Images

Il Verona ha pescato in Francia un nuovo acquisto per rinforzare la difesa: si tratta di, è un classe 2002 preso dal Bastia. Arriva in prestito con diritto di riscatto e se dovesse scattare il giocatore firmerà un contratto di cinque anni. Nelle gerarchie di Zanetti il difensore francese parte indietro nelle gerarchie di Zanetti che almeno all'inizio dovrebbe preferirgli Coppola e Mignani, ma alla lunga potrebbe diventare lui il sostituto di Cabal ceduto alla Juventus.- Il Verona fa spesso queste scommesse pescando dall'estero, portano in Italia giocatori poco conosciuti per poi valorizzarli e rivenderli a prezzi più alti per generare plusvalenze. Tra gli ultimi giocatori lanciati ci sono Ngonge e Cabal,, per il giocatore sarebbe già pronto un contratto da cinque anni.

- Cresciuto nel settore govanile del Monaco, Okou ha fatto tutte la trafila nel club francese fino ad arrivare alla prima squadra: il debutto è arrivato nel febbraio 2022 nella gara di Coppa di Francia vinta 3-1 in casa del Quevilly-Rouen;. Nell'estate 2023 è passato al Bastia, nella stagione scorsa ha fatto 25 presenze in Ligue 2 - seconda divisione francese - segnando due gol.