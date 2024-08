Chi è Palestra, il nuovo gioiello dell'Atalanta che piace a Gasperini

Getty Images

Ogni anno, ne tira fuori qualcuno. Il feeling tra Gasperini e i giovani è un rapporto solido che dura da tempo e ora, con il progetto dell'Under 23, l'allenatore potrà pescare anche dalla seconda squadra.: nel finale Gasp ha messo dentro Marco Palestra e Alberto Manzoni, quest'ultimo al debutto assoluto in prima squadra.- Palestra invece l'anno scorso aveva giocato in Europa League nella trasferta in Polonia contro il Rakow, l'Atalanta era già sul 3-0 e prima del quarto golcon più di 40 partite nell'Under 23 di Modesto, totalizzando 3 gol e 3 assist. Preso da una società affiliata all'Inter quando aveva appena 10 anni, può diventare il prossimo talento che lancerà Gasperini.

- Palestra è un centrocampista di piede destro che(anche in questo caso, preferibilmente sulla destra). In nazionale ha 9 presenze e un gol con l'Under 19. In Serie A per ora ha solo qualche panchina, ma questa può essere la stagione della svolta.