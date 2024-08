Chi è Papadopoulos, il nuovo acquisto della Juventus per la NextGen

Getty Images

Gli ultimi sono Mbangula e Savona, prima di loro Yildiz e Hujsen. E ancora prima Fagioli e Miretti. La Juventus continua a sfornare talenti dalla seconda squadra, Thiago Motta come Allegri ha pescato dall'Under 23 e ha subito fatto centro con il belga classe 2004 che contro il Como ha segnato al debutto in Serie A. Con qualche giovane che sale in prima squadra la dirigenza bianconera sta rinforzando anche la NextGen,per, come riporta Sky Sport, un affare complessivo da 2,5 milioni di euro.

- Classe 2004, Papadopoulos è un trequartista greco di piede sinistro che Gilardino si è portato in panchina sia nel debutto in campionato contro l'Inter (2-2 a Marassi), che nella vittoria del primo turno di Coppa Italia contro la Reggiana.: Papadopoulos è entrato negli ultimi minuti al posto di Ekuban, chiudendo così una stagione durante la quale è stato un titolare fisso nella Primavera di Agostini.

- In due anni ha totalizzato 47 partite nelle quali ha segnato 17 gol e servito 6 assist ai compagni, festeggiando anche la promozione dalla Primavera 2 alla 1.. Gli occhi dell'allenatore sono puntati anche sulla seconda squadra, Papadopoulos sarà uno degli osservati speciali dei prossimi mesi.