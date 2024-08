Ex Juventus, visto Iling Jr.? Tribuna alla prima con l'Aston Villa, medita l'addio

Getty Images

, durante la prima sfida di campionato – vinta dalla Vecchia Signora per 3-0 contro il Como – della formazione di Thiago Motta. Entrato al posto di Locatelli al 78’, il giocatore brasiliano si è avvicinato anche al suo primo gol in bianconero, ma Pepe Reina gli ha negato la soddisfazione, allungandosi con un intervento all’incrocio dei pali.. I due giocatori arrivati a giugno dalla Juventus, infatti,. Una scelta in controtendenza con quanto successo con altri due nuovi acquisti come Todibo e Fullkrug, regolarmente schierati dal tecnico dei Villans.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Iling Junior e Barrenechea, ricordiamo, sono stati acquistati rispettivamente per 18 milioni (più 3 di bonus) e 8 milioni (più 3 di bonus), a cui va aggiunta la percentuale di futura rivendita che si è mantenuta la società piemontese. Ma: secondo quanto riportato da The Athletic,La tribuna vissuta nella prima sfida di campionato è stato un segnale inequivocabile, secondo Iling, di come, all’interno delle gerarchie di Emery, l’inglese non sia visto una pedina di primaria importanza.