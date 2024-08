Getty Images

Per conoscere bene che tipo di giocatore è David Neres bisognerebbe chiedere a, Neres non giocò neanche una partita e a giugno andò via. L'allenatore italiano però l'aveva studiato nei minimi dettagli quando è esploso nell'Ajax di ten Hag col quale ha raggiunto la semifinale di Champions nel 2018-19: Neres segna negli ottavi contro il Real Madrid, e nei quarti con la Juventus che poco dopo l'aveva sondato per il post Dybala. Andando poi su Di Maria.

- Neres è un esterno d'attacco classe '97 esploso nell'Ajax di ten Hag; in Olanda ha vinto di tutto, e in quegli anni ha conquistato anche la Coppa America con il Brasile. Da una parte il calcio, dall'altra la moda nella vita di David, che ha fondato un suo brand dal nome "O Bagulho é Loko”.dopo aver partecipato a un festino clandestino; portato in caserma insieme all'ex compagno Arboleda, i due sono stati rilasciati poco dopo.

- In campo David Neres è così come si vede fuori: personalità, estro e stravaganza., rientra verso il centro per sfruttare il mancino calciando in porta o imbeccando i compagni con qualche assist. All'occorrenza può spostarsi anche sulla fascia sinistra, cercando il fondo per crossare e mettere il pallone in area.