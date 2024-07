Chi è Silvana Stanco, artista d'argento del trap femminile a Parigi 2024

Redazione Calciomercato

Classe 1993, 29 anni, quinta alle Olimpiadi di Tokyo, nata a Zurigo, ma cresciuta sportivamente al(provincia di Caserta). Il tiro a volo è una tradizione di famiglia per, la donna che ha regalatoall’Italia nella fossa olimpica (Trap) al termine di una gara vinta dalla guatemalteca Adriana Ruano Oliva (autrice del nuovo record olimpico, 45/50).- Questa è la prima medaglia a cinque cerchi in carriera per Silvana – che ha iniziato a sparare a 15 anni e si allenava colpendo 200 piattelli al giorno -,. Insomma, un CV di tutto rispetto, in cui mancava soltanto lo quillo olimpico. Che a Parigi è arrivato. Nel 2018 aveva vinto il bronzo Mondiale a Changwon (Corea del Sud), ripetendosi l'anno successivo a Lonato del Garda. Poi nel 2022 ha conquistatoa Larnaca (Cipro), guadagnando l'accesso a Parigi.

ai Giochi, dopo l'oro di Jessica Rossi a Londra 2012.