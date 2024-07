Paltrinieri è leggenda: bronzo negli 800 stile libero, primo italiano a medaglia in 3 Olimpiadi di fila

Redazione Calciomercato

: questo il tempo che serve per entrare nell'epica del nuoto italiano. Oppure, se preferite, per vincere la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 negli 800 metri di nuoto in stile libero, impresa riuscita a. E dire che negli ultimi duecento metri Greg era pure davanti a Wiffen, irlandese che poi ha vinto l'oro con record olimpico annesso. Davanti all'italiano anche lo statunitense Finke, ma questo bronzo vale molto più di una gara.Maiecco allora Paltrinieri, quattro medaglie in tutto: oro nei 1500 a Rio 2016, bronzo nella 10 km e argento negli 800 a Tokyo 2020, bronzo stasera. Un risultato leggendario.

"Sì, oggi strategia nuova - dice Paltrinieri ai microfoni di Raisport -. In genere ero quello che apriva più veloce ma con questi competitor non posso farlo più più. Una gara nuova per me: mi sono frenato all'inizio. Sono contento della medaglia. Mi convinco di stare bene quando arrivo qui. A volte sono convinto di non farcela più, sono più questi momenti. Prendere una medaglia alla prima gara... Dopo il Sette Colli, dove avevo nuotato malissimo, avevamo anche pensato di non farli gli 800"