Chi è Simone Alessio, il nuovo asso del taekewondo azzurro

AFP via Getty Images

Ambizioso, affamato, consapevole e determinato. Un atleta completo e dotato, che vanta già due titoli mondiali nel taekwondo (il primo a 19 anni) ed è diventato numero 1 del mondo nella sua categoria (-80 kg). A 23 anni, Simone Alessio, ora cerca la consacrazione definitiva ai Giochi Olimpici di Parigi, dopo l’enorme delusione del 2021 a Tokyo.I suoi trionfi parlano per lui. Nel 2019, a Manchester, è diventato il primo taekwondoka italiano ad avere vinto una medaglia d'oro ai Campionati mondiali, aggiudicandosi il titolo nei 74 kg. Nel 2022 è stato il primo italiano a vincere un Grand Prix nell'edizione di Roma 2022, a due settimane dal titolo di Campione Europeo negli 80 kg.

nell'edizione finale del Grand Prix di Riyad – ha vinto la medaglia d'oro ed è stato premiato come "Best male athlete of the year" dalla World Taekwondo e nel 2023, a Baku, ha bissato il titolo mondiale, nella categoria -80 Kg.Simone Alessio è nato a Livorno, ma si sente calabrese. Un classe 2000 dal carattere forte, dalla mentalità vincente, uno di quelli abituati ad arrivare in alto. L’Olimpiade arriva nel momento migliore della sua carriera e stavolta vuole approfittarne. Mercoledì 7 agosto, tra le 19.30 e le 23, ci proverà a Parigi: in quell’arco temporale si assegneranno le medaglie.