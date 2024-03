Chi gioca al posto di Sommer nell'Inter

La sosta per le nazionali consegna all'Inter uno Yann Sommer con un problema alla caviglia rimediato durante l'amichevole tra Svizzera e Danimarca sabato 23 marzo. Il portiere è uscito al 37' del primo tempo dopo una mischia in area, durante la quale viene colpito col piede a martello da Hojlund ma anche dal compagno di squadra Vestergaard, che involontariamente gli prende la caviglia. Sommer così è costretto al cambio, al suo posto entra Mvogo del Lorient e il portiere nerazzurro è rientrato a Milano il giorno dopo la partita.



CHI GIOCA AL POSTO DI SOMMER - Nella rosa dell'Inter il vice portiere e sostituto di Sommer è Emil Audero, arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria per coprire lo slot lasciato libero da Handanovic. Finora il portiere classe '97 ha giocato una sola partita in campionato, il 25 febbraio a Lecce dove i nerazzurri avevano vinto 4-0 con clean sheet di Audero. Con l'Inter ha debuttato anche in Champions al Da Luz di Lisbona contro il Benfica: era fine novembre, fase a gironi; finì 3-3. La terza presenza stagione è quella in Coppa Italia negli ottavi di finale contro il Bologna finita 2-1 per i rossoblù ai supplementari.



IL CALENDARIO DELL'INTER - Dopo la pausa per le nazionali, l'Inter riprenderà il cammino in campionato ripartendo dalla gara casalinga contro l'Empoli in programma lunedì 1° aprile, l'8 la squadra di Simone Inzaghi giocherà in trasferta a Udine per poi tornare a San Siro una settimana dopo quando affronterà il Cagliari nel posticipo di domenica 14 aprile alle 20.45. Sono le tre partite in calendario per l'Inter prima del derby col Milan, fissato per lunedì 22 aprile.