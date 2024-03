Quanto deve pagare l'Inter per il riscatto di Audero

Da una stagione all'altra l'Inter ha fatto la rivoluzione in porta: fuori Onana, Handanovic e Cordaz, dentro Sommer,e Di Gennaro.Tullio Tinti che, consapevole che i nerazzurri stessero cercando un dodicesimo per questa stagione, ha messo in contatto i due i quali in poco tempo sono riusciti a trovare l'accordo per il trasferimento.- Audero è arrivato all'Inter, che in quel periodo cercava un nuovo portiere e proprio come Marotta e Ausilio aveva pensato al giocatore della Sampdoria per coprire il vuoto lasciato dalla cessione di Maximiano. Serviva un nuovo vice Provedel, ma con Audero all'Inter in biancoceleste arriverà Sepe dalla Salernitana.- In questa stagione Emil Audero: in Coppa Italia era tra i pali negli ottavi di finale contro il Bologna che ha eliminato i nerazzurri con un 2-1 dopo i supplementari, in campionato il classe '97 è stato lanciato Inzaghi un mese fa nel 4-0 contro il Lecce con tanto di clean sheet. In nerazzurro Audero ha debuttato in Champions League al Da Luz di Lisbona a fine novembre contro il Benfica nella fase a gironi del torneo.