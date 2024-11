Chi gioca, chi no: Lucca, Colombo, De Sciglio, Oristanio, Krstovic

Redazione Calciomercato

Due posticipi chiudono la: si tratta di, in campo alle 18:30, e dialle 20:45. Di seguito vediamo tutte le probabili scelte dei 4 allenatori e chi dovrebbe giocare e chi no.– Nella rifinitura si è fermato De Sciglio: non ci sarà l’ex Juventus, spazio a Goglichidze con Ismajli e Viti. A centrocampo c’è Henderson, Maleh in ballottaggio con Anjorin, ancora out Fazzini. Davanti titolare Colombo con due tra Pellegri, Solbakken ed Esposito.- (3-4-3): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Maleh, Pezzella; Solbakken, Colombo, Esposito. All. D'Aversa.

– Tre ballottaggi per Runjaic: Lucca resta favorito su Davis per fare il partner di Thauvin in attacco. A centrocampo non ci sarà Payero: Ekkelenkamp in vantaggio su Zarraga per affiancare Karlstrom e Lovric. Sulle fasce conferme per Ehizibue e Kamara. In difesa invece solo Bijol è certo del posto, Giannetti ha più chance di Touré e Kristensen di Kabasele.- Okoye; Kristensen, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.– Di Francesco non deroga dal suo 3-4-2-1: davanti Pohjanpalo con Oristanio e Busio alle sue spalle. Sulle fasce Candela e Zampano partono davanti a Ellertsson, Haps in difesa con Idzes e Svoboda.

- Stankovic; Haps, Svoboda, Idzes; Candela, Duncan, Nicolussi Caviglia, Zampano; Busio, Oristanio; Pohjanpalo. All. Di Francesco.– Giampaolo parte con un 4-3-3. Krstovic in pole su Rebic che potrebbe scalare sull’ala. Indisponibile l'infortunato Banda, così come Pierret: si gioca una maglia da titolare anche Pierotti. In mezzo al campo Coulibaly confermato, chance anche per Oudin.- Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Oudin; Krstovic, Rebic. All. Giampaolo.