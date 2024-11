Chi gioca, chi no: Tavares, Calhanoglu, Douglas Luiz, Gudmundsson, Ricci

Calciomercato/Getty

I casi più intricati e controversi della. Tra recuperi, dubbi, possibili forfait, turnover, vediamo insieme chi gioca titolare e chi no, analizzando le situazioni più complicate, soprattutto in ottica fantacalcio. Questo turno, post sosta per gli impegni delle Nazionali, si apre sabato alle ore 15 con Verona-Inter e si chiude lunedì sera con Venezia-Lecce.– Niente da fare. Come per Nico Gonzalez si allungano i tempi di recupero e il suo rientro slitta ancora. Contro il Milan, il brasiliano sarà assente.– Gli esami hanno escluso lesioni, ma per precauzione, visto che non è al top, contro il Verona il turco non ci sarà. Al suo posto Asllani o Zielinski, con il polacco favorito.

– Circa 10 giorni di assenza per l’esterno portoghese, che quindi salterà il match contro il Bologna. Assenza pesantissima per Baroni e per i fantallenatori.– Sta recuperando Samuele Ricci e si candida per una maglia da titolare contro il Monza. Dopo aver saltato la Nazionale sta meglio e ha recuperato bene. Si alzano le possibilità di vederlo subito in campo.– Difficile che contro il Como ci sia. Verso un nuovo forfait. Si allena ancora a parte, sta ritrovando confidenza con il campo, ma è ancora indietro. Possibile il rientro slitti al match contro l’Inter.

– Ranieri ci punta, lui sta bene, si è allenato in gruppo e contro il Napoli partirà titolare. La Joya rientra e gioca da leader.– Nulla di preoccupante in Nazionale. Lo scozzese sta bene, si allenerà in gruppo e contro la Roma ci sarà dal 1’. Tutto ok.– Si è infortunato in Nazionale il perno del Verona e contro l’Inter non ci sarà. Perde un pezzo importante Zanetti per almeno 20 giorni. Al suo posto probabilmente Serdar.– C’era qualche timore dopo l’arrivo di Giampaolo, visto che cambierà il modulo. Ma Dorgu viene ritenuto centrale nel progetto Lecce e contro il Venezia giocherà, quasi sicuramente anche in una posizione avanzata.